СК нашел данные о связи террористов в «Крокусе» с Украиной

Следственный комитет (СК) России обнаружил связь обвиняемых в теракте в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» с украинскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

В публикации отмечается, что следователи уже получили важную информацию об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут служить доказательством об их связи со спецслужбами Украины.

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Согласно информации СК, в настоящее время установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению теракта.

«Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключается в сообщении.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее омбудсмен назвала число детей, осиротевших после теракта в «Крокусе».