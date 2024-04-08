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Российские нейрохирурги спасли мужчину с гвоздем в черепе

В Москве врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

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В Москве нейрохирурги спасли мужчину с гвоздем в черепе. Об этом в Telegram-канале сообщает НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Сообщается, что в медицинское учреждение поступил пациент с гвоздем в черепе. Нейрохирурги выяснили, что инородный предмет проник в полость на десять сантиметров и находился вблизи важного сосудистого образования — врачам предстояла непростая работа. Перед ними стояла задача удалить гвоздь, находившийся в отвечающей за речь и движения зоне мозга, не повредив синус и мозговую ткань.

В ходе операции нейрохирурги выпилили фрагмент кости и вытащили инородный предмет вместе с ней. После этого фрагмент кости установили обратно и зафиксировали титановыми пластинами.

Отмечается, что гвоздь не повредил функционально значимые зоны мозга пациента. Через десять дней уже его выписали из стационара.

Ранее калининградские врачи удалили женщине опухоль уха, которая за 60 лет проросла до мозга.

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