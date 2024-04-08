Российские нейрохирурги спасли мужчину с гвоздем в черепе

В Москве нейрохирурги спасли мужчину с гвоздем в черепе. Об этом в Telegram-канале сообщает НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Сообщается, что в медицинское учреждение поступил пациент с гвоздем в черепе. Нейрохирурги выяснили, что инородный предмет проник в полость на десять сантиметров и находился вблизи важного сосудистого образования — врачам предстояла непростая работа. Перед ними стояла задача удалить гвоздь, находившийся в отвечающей за речь и движения зоне мозга, не повредив синус и мозговую ткань.

В ходе операции нейрохирурги выпилили фрагмент кости и вытащили инородный предмет вместе с ней. После этого фрагмент кости установили обратно и зафиксировали титановыми пластинами.

Отмечается, что гвоздь не повредил функционально значимые зоны мозга пациента. Через десять дней уже его выписали из стационара.

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