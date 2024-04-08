Правительство создало комиссию для координации работы по ликвидации последствий паводков

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина создал правительственную комиссию для координации работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Ее возглавил глава МЧС Александр Куренков. Его заместителем назначен министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

В состав комиссии вошли главы Минздрава, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и других ведомств.

Также в состав комиссии включены представители Минтруда, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минсельхоза, Минцифры, Минпросвещения, Минобороны, МВД, Росгвардии, а также главы субъектов.

8 апреля в МЧС заявили о беспрецедентном уровне половодья на Урале и в Поволжье. По последним данным, более 10,4 тысячи жилых домов подтоплены в 39 регионах страны.

Ранее пассажирка утонувшей под Самарой лодки пожаловалась Путину.