Омбудсмен назвала число детей, осиротевших после теракта в «Крокусе»

Сиротами после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске остались девять детей из шести семей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, опекунами этих детей стали родные — у кого-то старшая совершеннолетняя сестра, у кого-то бабушка.

«С семьями остаемся на связи, чтобы при необходимости своевременно поддержать», — добавила омбудсмен.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Ранее школьник Ислам рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.