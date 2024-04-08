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МЧС предупредило об угрозе массового подтопления домов и дач в Курганской области

МЧС: 10 тысяч домов и дач могут быть подтоплены в Курганской области в этом году

В этом году более 10 тысяч домов, приусадебных участков и дач могут быть подтоплены при половодье в Курганской области. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС, который ссылается на прогноз курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«При максимальных допустимых значениях будут подвержены [подтоплению] 62 населенных пункта, 4 300 домов и 5 550 приусадебных участков, 600 дачных участков», — отмечается в сообщении.

В зоне возможного подтопления находятся 18 718 человек, из которых 3 649 — дети.

Согласно последней информации Минприроды, в Курган вода придет 10-12 апреля, возможно раньше.

До этого глава управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский предупредил жителей об угрозе затопления аэропорта Кургана из-за паводка. Причиной опасной ситуации он назвал 50-кратное увеличение сброса воды с водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

7 апреля в садоводствах, расположенных в микрорайоне Вороновка в Кургане, объявили превентивную эвакуацию. Местных жителей попросили срочно покинуть дома.

Ранее губернатор Курганской области обвинил жителей региона в краже грунта с дамбы.

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