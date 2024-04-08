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Первой жертвой потопа в Курганской области стал пьяный мужчина

РИА Новости: в Курганской области впервые за время паводка утонул человек

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Shutterstock/sunakri

В Курганской области впервые за время паводка утонул человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина упал с моста в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в МЧС России предупредили жителей об угрозе затопления аэропорта Кургана из-за паводка. Причиной опасной ситуации названо 50-кратное увеличение сброса воды с водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега. Помимо аэропорта, подтоплены могут оказаться 62 населенных пункта, свыше 30 мостов и пять промышленных объектов.

Подтопления также ожидаются в Тюменской области.

До этого МЧС сообщило, что паводки подтопили более 10,4 тысяч жилых домов в 39 регионах России.

При этом в одном только Орске затоплены свыше 6,5 тыс. жилых домов, в том числе 133 многоквартирных. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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