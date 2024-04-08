В МЧС назвали дату затопления Курганской области и заявили об эвакуации жителей

Курганская область и еще несколько российских регионов попадут в зону затопления из-за того, что на Каратомарском водохранилище в Казахстане резко нарастили сбросы воды, заявила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина. С проблемой подтопления жители столкнутся через три дня – 11 апреля, в связи с чем планируется эвакуировать жителей, предупредила она в беседе с НСН.

В зону риска в первую очередь попадают шесть муниципальных округов региона, или 62 населенных пункта. Пострадать могут жители 4,3 тыс. домов, а также тысячи владельцев дачных участков.

«В первую очередь это связано с тем, что Каратомарское водохранилище в Казахстане более чем в 50 раз увеличило количество сбросов», – объяснила специалист.

На фоне таких прогнозов ведется активная подготовка к затоплению, в том числе запланировано эвакуировать жителей из зоны, которую с высокой долей вероятности затопит, добавила представитель МЧС. Также проводятся работы по берегоукреплению, а жителей оповещают о предстоящей угрозе. По словам Сабуркиной, ситуация с затоплением меняется «каждую минуту».

Напомним, в МЧС также предупредили о возможном затоплении аэропорта в Кургане. Сброс воды с водохранилища в Казахстане связано с активным таянием снега. На данный момент, по данным МЧС, в России в зону паводков уже попали более 10,4 тысячи жилых домов в 39 регионах. Сильно пострадал Орск – там затоплены более 6,5 тыс. жилых домов, в том числе 133 многоквартирных.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку инцидента с затоплением лодки при эвакуации из зоны затопления жителей Самарской области.