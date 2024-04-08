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Челябинец напал на таксиста с пистолетом из-за спора во время поездки

В Челябинске таксист получил травму головы после спора во время поездки

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Shutterstock

В Челябинске водитель такси получил травму головы после спора с пассажиром во время поездки. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, 23-летний мужчина с травмой затылка обратился в больницу за медицинской помощью и пояснил, что работает таксистом и повреждения получил от пассажира после словесного конфликта во время поездки. Информацию об этом передали в правоохранительные органы.

Полицейские установили личность подозреваемого в нападении на таксиста и задержали его. Им оказался местный житель 1989 года рождения. Отмечается, что у него изъяли травматический пистолет, который, предположительно, был использован во время нападения.

В отношении пассажира составили административный протокол за нарушение правил ношения травматического оружия. Проверка по факту инцидента продолжается, решается вопрос о квалификации деяния.

Ранее в центре Петербурга ссора таксистов закончилась стрельбой.

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