Иркутяне устроили массовый сплав на гигантской льдине по акватории Байкала

Более сотни жителей Иркутска откололи льдину, чтобы устроить на ней массовый сплав по Байкалу. Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Красный Иркутск».

Массовый сплав прошел в минувшие выходные у истока реки Ангары. Иркутяне откололи огромную льдину с помощью бензопилы и стали грести веслами для сапсерфинга. В открытое плавание на льдине отправился 131 человек.

По версии Telegram-канала Babr Mash, в сплаве приняли участие 165 спортсменов. Первый в сезоне маршрут они проложили от поселка Листвянка до поселка Никола. За какое время энтузиасты преодолели по водной глади три километра, не уточняется.

До этого сообщалось, что в Новосибирске девушка на сап-серфе спасла тонущего шестилетнего мальчика.

Ранее 99-летний австралиец установил мировой рекорд в плавании.