Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иркутяне устроили массовый сплав на гигантской льдине по акватории Байкала

Более 130 сапсерферов катались на гигантской льдине по Байкалу

Более сотни жителей Иркутска откололи льдину, чтобы устроить на ней массовый сплав по Байкалу. Видео с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Красный Иркутск».

Массовый сплав прошел в минувшие выходные у истока реки Ангары. Иркутяне откололи огромную льдину с помощью бензопилы и стали грести веслами для сапсерфинга. В открытое плавание на льдине отправился 131 человек.

По версии Telegram-канала Babr Mash, в сплаве приняли участие 165 спортсменов. Первый в сезоне маршрут они проложили от поселка Листвянка до поселка Никола. За какое время энтузиасты преодолели по водной глади три километра, не уточняется.

До этого сообщалось, что в Новосибирске девушка на сап-серфе спасла тонущего шестилетнего мальчика.

Ранее 99-летний австралиец установил мировой рекорд в плавании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами