Жителей Оренбурга предупредили о приходе паводка к 17 апреля

МЧС России предупредило о том, что волна паводка по реке Урал к 17 апреля дойдет до Оренбурга. Сообщение ведомства передает РИА Новости.
«Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды», — подчеркнул глав МЧС России Александр Куренков.
Также в ведомстве предупредили о риске подтопления в Тюмени.
До этого сообщалось об угрозе подтопления 62 населенных пунктов и аэропорта в Курганской области. Причиной опасной ситуации названо 50-кратное увеличение сброса воды с водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.
Утром 8 апреля МЧС сообщило, что паводки подтопили более 10,4 тыс. жилых домов в 39 регионах России.
При этом в одном только Орске затоплены свыше 6,5 тыс. жилых домов, в том числе 133 многоквартирных.
Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.