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Жителей Оренбурга предупредили о приходе паводка к 17 апреля

МЧС предупредило жителей Оренбурга о частичном подтоплении города к 17 апреля

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РИА Новости

МЧС России предупредило о том, что волна паводка по реке Урал к 17 апреля дойдет до Оренбурга. Сообщение ведомства передает РИА Новости.

«Я призываю граждан серьезно относиться к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды», — подчеркнул глав МЧС России Александр Куренков.

Также в ведомстве предупредили о риске подтопления в Тюмени.

До этого сообщалось об угрозе подтопления 62 населенных пунктов и аэропорта в Курганской области. Причиной опасной ситуации названо 50-кратное увеличение сброса воды с водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега.

Утром 8 апреля МЧС сообщило, что паводки подтопили более 10,4 тыс. жилых домов в 39 регионах России.

При этом в одном только Орске затоплены свыше 6,5 тыс. жилых домов, в том числе 133 многоквартирных.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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