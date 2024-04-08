Задержание ФСБ участников незаконного кол-центра попало на видео

ФСБ распространила видео с задержанием пятерых участников незаконного «виртуального узла связи», который использовался украинскими кол-центрами для телефонного мошенничества. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что добытые посредством телефонного мошенничества средства «отмывались» через цепочку финансовых операций, аккумулировались на счетах украинских банков и шли на финансирование ВСУ.

По предварительным оценкам российских спецслужб, только через этот узел связи у российских граждан было похищено более 7 млрд рублей.

При обыске у задержанных изъяты компьютеры, средства связи и другое оборудование, а также деньги, драгоценности и предметы роскоши. Объекты их движимого и недвижимого имущества находятся под арестом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»). В случае признания вины судом задержанным может грозить до десяти лет лишения свободы.

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