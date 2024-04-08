Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следователи проверяют инцидент с затоплением лодки при эвакуации людей в Самарской области

СК проверяет инцидент с затоплением лодки при эвакуации людей из села Полудни

Следователи проверяют инцидент с затоплением моторной лодки, которая эвакуировала людей из села Полудни в Самарской области. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Проверка проводится по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Предварительно, днем 6 апреля моторная лодка с пассажирами перевернулась во время эвакуации из затопленной зоны. Судно наехало на подтопленное дерево и перевернулось, в результате чего пассажиры, в том числе двое маленьких детей, оказались в воде. В ведомстве отметили, что пассажиры находились в спасательных жилетах и сумели спастись.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О происшествии 8 апреля сообщили местные СМИ. По данным портала 63.ru, инцидент произошел 7 апреля. Telegram-канал Shot писал, что люди провели в ледяной воде около часа. Очевидцы подозревают, что водитель лодки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно о состоянии пассажиров перевернувшейся лодки в Самарской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами