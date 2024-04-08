Следователи проверяют инцидент с затоплением лодки при эвакуации людей в Самарской области

Следователи проверяют инцидент с затоплением моторной лодки, которая эвакуировала людей из села Полудни в Самарской области. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Проверка проводится по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Предварительно, днем 6 апреля моторная лодка с пассажирами перевернулась во время эвакуации из затопленной зоны. Судно наехало на подтопленное дерево и перевернулось, в результате чего пассажиры, в том числе двое маленьких детей, оказались в воде. В ведомстве отметили, что пассажиры находились в спасательных жилетах и сумели спастись.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О происшествии 8 апреля сообщили местные СМИ. По данным портала 63.ru, инцидент произошел 7 апреля. Telegram-канал Shot писал, что люди провели в ледяной воде около часа. Очевидцы подозревают, что водитель лодки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно о состоянии пассажиров перевернувшейся лодки в Самарской области.