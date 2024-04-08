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Мужчина въехал на автомобиле в бар-ресторан, из которого его выгнали

Во Франции семь человек пострадали из-за мужчины, въехавшего на машине в бар

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Gerard Bottino/Global Look Press

На северо-западе Франции выгнанный менеджером из ресторана мужчина въехал в него на своем автомобиле. Об этом пишет La Provence.

Вечером 5 апреля мужчина намеренно въехал в веранду бара-ресторана Le Chat qui pêche в коммуне Этель, департамент Морбиан. В этот момент там ужинали несколько десятков человек. В результате инцидента семь посетителей получили ранения.

Злоумышленник, поспешно скрывшийся с места происшествия, вскоре был задержан и доставлен на допрос. Им оказался 58-летний пьяный мужчина, который перед тем, как совершить преступление, был насильно выдворен из заведения.

В отношении виновника аварии возбудили дело по четырем статьям, заявил прокурор. Сегодня подозреваемый должен предстать перед мировым судом для избрания ему меры пресечения.

Ранее шесть человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Барнауле.

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