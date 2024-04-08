В Калининграде строители отравились в столовой, возбуждено уголовное дело

Как минимум 21 работник одной из строительных организаций в Калининграде попал в больницу с отравлением. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, который отвечал за организацию питания для рабочих, неоднократно нарушал требования законодательства при осуществлении своей деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«Интерфакс» пишет, что строительная организация, о которой идет речь, — ООО «СК «Мостотрест», а ее сотрудники отравились в рабочей столовой. Обследование выявило у работников норовирус.

В настоящее время деятельность поставщика питания проверяет не только СК, но и Роспотребнадзор.

4 апреля сообщалось об инциденте в Новосибирске, где учащиеся массово заразились острой кишечной инфекцией. Заболевание выявили у 14 школьников. Работу пищеблока временно приостановили, а школа ушла на дистанционное обучение до получения результатов эпидемиологического расследования.

Ранее стало известно, что в магазинах РФ нашли пармезан из Бразилии со следами токсичного вещества.