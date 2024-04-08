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Жителей Курганской области предупредили об угрозе затопления аэропорта

МЧС предупредупредило об угрозе затопления аэропорта Кургана из-за паводка

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Кадр из видео МЧС / Vk.com/mchs__russia

Глава управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский предупредил жителей об угрозе затопления аэропорта Кургана из-за паводка. Соответствующая публикация выложена в Telegram-канале регионального МЧС.

Причиной опасной ситуации Землянский назвал 50-кратное увеличение сброса воды с водохранилищ в Казахстане из-за таяния снега. Помимо аэропорта, подтопленными могут оказаться 62 населенных пункта, свыше 30 мостов и пять промышленных объектов.

До этого МЧС сообщило, что паводки подтопили более 10,4 тысячи жилых домов в 39 регионах России.

При этом в одном только Орске затоплены свыше 6,5 тыс. жилых домов, в том числе 133 многоквартирных.

В МЧС подчеркнули, что спасатели работают в круглосуточном режиме. Из зоны наводнения уже эвакуированы более 6,1 тысячи человек. Они расселены в пункты временного размещения. Всего развернуто 33 таких пункта, вместимость которых составляет 33 тысячи человек.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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