Россиянам рассказали, какие продукты снижают тревожность

Сырой миндаль и бразильский орех помогают снизить тревожность и угнетенность благодаря содержанию цинка и селена. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина. Кроме того, по ее словам, важными для хорошего настроения продуктами являются лосось и тунец, поскольку они содержат рыбий жир, снижающий риск депрессии.

«Темный шоколад также полезен — он содержит триптофан, необходимый для производства серотонина, и способствует выработке эндорфинов, что поднимает настроение так же, как и физическая активность», — отметила врач.

На завтрак она посоветовала есть овсяную кашу, которая поможет поддержать бодрость до обеда благодаря высокому содержанию железа.

До этого Тананакина отмечала, что настроение улучшают квашеная капуста, кефир и йогурт без добавок. По ее словам, присутствие живых микроорганизмов в пище помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что напрямую влияет на выработку серотонина — гормона, который отвечает за поведение, стрессоустойчивость, аппетит и даже сексуальное влечение.

Ранее стало известно, что повышает риск инфаркта при сильном стрессе.