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В мэрии Оренбурга заявили, что уровень Урала может превысить 930 см

Мэр Салмин: уровень реки Урал у Оренбурга может превысить 930 см

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РИА Новости

Мэр Оренбурга Сергей Салмин заявил, что уровень воды в реке Урал может превысить опасное значение в 930 см. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам мэра города, ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается, в городе действует режим ЧС. Уже подтоплено 2015 участков и 1535 домовладений.

«Сегодня утром уровень воды в Урале составил 872 см и приближается к опасному значению, которое составляет 930 см.. <...> Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение», — поделился Салмин.

Он добавил, что в городе развернуты пункты временного размещения для местных жителей, они открыты круглые сутки.

Салмин призвал всех жителей, чьим домам угрожает подтопление, незамедлительно эвакуироваться и не подвергать свою жизнь и жизнь домочадцев опасности.

До этого Салмин сообщал, что в Оренбурге могут отключить Уральский водозабор в случае критической ситуации с паводком.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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