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В Оренбурге могут отключить уральский водозабор

Мэр Салмин: в Оренбурге могут отключить Уральский водозабор из-за паводка

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РИА Новости

В Оренбурге могут отключить Уральский водозабор в случае критической ситуации с паводком. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Сергей Салмин.

По словам мэра Оренбурга, в случае критической ситуации с паводком водозабор может быть затоплен. Тогда без водоснабжения могут остаться 30% населения города.

«При критическом развитии ситуации, а это уровень 10 метров, может быть затоплен Уральский водозабор. После того как будет отключена насосная станция, без воды может остаться порядка 30% населения», — пояснил Салмин.

Он уточнил, что отключение водозабора не означает, что воды совсем не будет. Она будет перенаправлена с Ново-Сакмарского водозабора. Салмин добавил, что вода будет поступать везде, однако может не хватать давления в высотных домах примерно в одной трети города.

До этого в МЧС РФ заявляли, что существует риск затопления районов Тюмени.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.

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