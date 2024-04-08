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Турция пообещала изучить данные о компании, связанной с кол-центрами на Украине

РИА: Турция заявила, что изучит данные ФСБ о связанной с Украиной компании

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Андрей Стенин/РИА Новости

Турецкие правоохранители пообещали изучить данные Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о компании, предположительно связанной с украинскими кол-центрами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых органах Турции.

«Мы ознакомлены с этой информацией по СМИ. Изучим ее, это пока все, что я могу сказать», — рассказал журналистам источник.

8 апреля ФСБ сообщила о задержании пятерых людей. По данным силовиков, задержанные организовали и поддерживали работу виртуального узла связи, который использовали для мошенничества украинские кол-центры, вымогавшие деньги у россиян. С помощью этого узла было похищено более 7 млрд рублей.

Задержанным предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и отправили их в СИЗО.

Согласно предварительной информации, компания, через которую шли незаконное полученные средства, была зарегистрирована в Турции.

Ранее в Волгоградской области задержали мужчину по подозрению в госизмене.

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