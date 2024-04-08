В МЧС предрекли рост количества подтопленных жилых домов

Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко заявил, что количество подтопленных весенним половодьем домов на территории России будет увеличивается. Об этом сообщает ТАСС.

«Подтопления зафиксированы в 39 регионах в 262 населенных пунктах — это 10 435 жилых домов, эта цифра, к сожалению, растет», — сказал Яцуценко.

8 апреля он предупреждал, что существует большой риск затопления целых микрорайонов Тюмени.

До этого в МЧС рассказали, что наиболее сложная ситуация с паводком наблюдается в Оренбургской области, где за сутки оказались затоплены 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.

4 апреля в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за масштабного половодья. На следующий день в Орске произошел прорыв дамбы в двух местах, в результате чего уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга начал приближаться к критической отметке в 930 см. Предварительный ущерб жилому сектору в регионе из-за потопа может достигать 21 млрд рублей.

Ранее мэр Оренбурга предупредил жителей о «специфической ароматике» воды.