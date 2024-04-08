В Одессе произошли взрывы

В Одессе произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные сообщества.

В 11:50 на Украине была объявлена тревога в Днепропетровской области, в 11:58 к ней присоединилась Полтавская область, в 12:16-12:19 сирены также зазвучали в Кировоградской, Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской и Одесской областях Украины, а также на территории контролируемых Киевом частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

До этого под Одессой после взрывов оказался поврежден объект транспортной логистики.

7 апреля подполье в Одесской области обесточило военную часть ВСУ и цех по производству БПЛА.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что за девять месяцев на Украине были повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.