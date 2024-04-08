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Благотворительный фонд отправил более 1000 посылок в зону СВО

Россияне могут отправить посылки в зону СВО через фонд «Посылка из дома»

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Depositphotos

Благотворительный фонд «Посылка из дома» помог отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО) 1060 посылок с медикаментами, продуктами питания, одеждой и другими предметами первой необходимости, следует из материалов фонда.

К инициативе уже присоединились почти полторы тысячи неравнодушных людей, с организацией сотрудничают 126 волонтеров и 5 партнеров.

Участники проекта «Посылка из дома» начали оказывать благотворительную помощь с самого начала СВО. На сайте фонда можно запросить необходимую поддержку, а граждане могут присоединиться к сборам.

Кроме этого, можно помочь «делом» и стать волонтером фонда – для этого нужно оставить заявку на сайте «Посылки из дома».

Прямо сейчас россияне могут присоединиться к помощи мирным гражданам, живущим в зоне СВО: на сайте фонда можно сделать как денежный перевод, так и отправить посылку с детскими вещами или продуктами питания.

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