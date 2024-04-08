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В Волгоградской области задержали мужчину по подозрению в госизмене

ФСБ: в Волгоградской области задержали мужчину, намеревавшегося вступить в ВСУ

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ФСБ/РИА «Новости»

Стражи порядка задержали жителя Волгоградской области по подозрению в государственной измене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по региону.

По данным агентства, под стражей оказался 42-летний мужчина. Он планировал уехать на Украину, чтобы присоединиться к армии страны и принять участие в боевых действиях против российских войск.

«Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в заявлении.

В настоящее время сотрудники службы проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Расследование в рамках этого уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе.

8 апреля сотрудники ФСБ РФ задержали пятерых человек по подозрению в мошенничестве на семь млрд рублей. Представители службы рассказали, что злоумышленники собирались направить эти средства на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее в ЛНР задержали студентку по подозрению в сотрудничестве с украинскими войсками.

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