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В МЧС заявили о беспрецедентном уровне половодья на Урале и в Поволжье

МЧС: текущих уровней половодья на Урале и в Поволжье в истории никогда не было

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МЧС РФ по Оренбургской области

Такой уровень половодья, которое захлестнуло регионы Поволжья и Урала, никогда не фиксировали в истории России, рассказал заместитель главы МЧС ПФ Виктор Яцуценко. Его цитирует ТАСС.

«Я не буду говорить, есть ли аналоги или нет, но таких уровней исторически не зафиксировано», — заявил представитель министерства на заседании комитетов, которое проходило в центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

По состоянию на утро 8 апреля, паводковые воды подтопили более 10,4 тысячи жилых домов в 39 регионах России. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области, где за сутки оказались затоплены 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.

В МЧС подчеркнули, что спасатели работают в круглосуточном режиме. Из зоны наводнения уже эвакуированы более 6,1 тысячи человек. Они расселены в пункты временного размещения. Всего развернуто 33 таких пункта, вместимость которых составляет 33 тысячи человек.

Ранее в МЧС заявили, что существует риск затопления районов Тюмени.

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