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Москвичей предупредили о надвигающихся дождях и похолодании

Синоптик Ильин: к концу недели в Москве заметно похолодает

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Антон Денисов/РИА Новости

Новая рабочая неделя в Москве началась с хорошей весенней погоды. Почти всю неделю в столице и области будет по-летнему тепло, а ближе к выходным станет заметно холоднее, пройдут небольшие дожди, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Сегодня в Москве воздух прогреется до 21 градуса, в области – до 22 градусов. Завтра будет облачно, возможен небольшой дождь. Днем, по словам Ильина, температура воздуха будет колебаться от 19 до 21 градуса. В среду осадков не ожидается, днем в Москве и области будет 21-23 градуса тепла.

Завершится рабочая неделя в столице небольшими дождями и снижением температуры воздуха. Так, в четверг ночью ожидается 8-12 градусов тепла, днем будет от 15 до 20 градусов выше нуля. А в пятницу похолодает до +3...+8 °С, днем +11...+16 °С.

Напомним, на эту неделю москвичам обещали летнюю погоду из-за прихода атлантического тепла с температурным фоном на 6-8 градусов выше климатической нормы.

В МЧС ранее назвали число эвакуированных людей из затопленных районов Орска.

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