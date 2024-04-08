На Украине заявили о повреждении двух электроподстанций

Две электрические подстанции, расположенные в Днепропетровской области и на подконтрольной украинским властям части Запорожской области, получили повреждения. Об этом сообщается в Telegram-каналах национальной энергетической компании «Укрэнерго» и министерства энергетики страны.

В частности, представители «Укрэнерго» рассказали о ситуации в Днепропетровской области. По их информации, здесь были повреждены две высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) и оборудование на одной из электрических подстанций.

Профильное ведомство, в свою очередь, заявило о ночной атаке на высоковольтную электрическую подстанцию в Запорожской области. В результате ее оборудование также получило повреждения, говорится в публикации.

8 апреля газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что сразу несколько электрических подстанций на территории страны оказались почти полностью разрушены. Источники издания сравнили текущие повреждения с ущербом, который был нанесен инфраструктурным объектам зимой 2022–2023 годов. По их словам, сейчас положение дел хуже.

Ранее украинский энергетический холдинг ДТЭК заявил о потере 80% генерирующих мощностей.