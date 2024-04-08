В Екатеринбурге неизвестный наставил пистолет на курьера и потребовал, чтобы он разделся

В Екатеринбурге на камеру видеонаблюдения попал неизвестный, который направил на курьера пистолет и нажал на курок. Об этом сообщает издание Е1.

Вечером мужчина, по всей видимости, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стоял у подъезда дома на улице Родонитовой. Он заметил неподалеку курьера, который собирался дальше развозить заказы, и грубо позвал его. Хулиган с пистолетом в руке запретил курьеру уезжать и стал требовать, что он разделся.

«Мужчина, я опаздываю на заказ. Я сейчас на работе», — спокойно ответил курьер нападавшему, который наставил на него дуло пистолета.

В итоге молодой человек все же покинул опасный двор, убедившись в том, что оружие не заряжено, а мужчина еще несколько раз «выстрелил» ему в спину. В полиции подтвердили информацию об инциденте.

Ранее девушка-курьер пострадала от укуса гремучей змеи, оставляя посылку у двери дома.