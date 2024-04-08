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Гладков назвал количество детей, вывезенных из Белгородской области в безопасные регионы

Гладков: 10 тысяч детей из Белгородской области вывезли в другие регионы России

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Около 10 тысяч детей покинули Белгородскую область в целях обеспечения безопасности, их доставили в другие регионы России. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

В марта чиновник сообщал, что принято решение вывезти из Белгородской области в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Украины.

Гладков выразил благодарность всем тем, кто согласился помочь в обеспечении безопасности белгородских детей, в первую очередь глав регионов. При этом он заметил, что потребность еще остается.

Накануне губернатор созвонился с коллегами из Псковской, Ивановской и Костромской областей, а также Республики Башкирия. Всех руководителей он лично попросил позаботиться о детях из Белгородской области. Соглашение уже достигнуто с Республикой Северная Осетия-Алания.

Ранее более 300 детей из Белгородской области отправились на Ямал.

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