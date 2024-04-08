Жителей Оренбурга предупредили о «специфической ароматике» воды

Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил жителей о том, что вода из-под крана в городе имеет специфический запах из-за хлорирования. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается воды и ее качества — да, действительно, сейчас она имеет специфическую ароматику, потому что она хлорируется — один миллиграмм на литр воды», — заявил чиновник.

По словам Салмина, водопроводная вода в городе безопасна и может употребляться в пищу после кипячения.

До этого в Оренбургской области анонсировали массовую вакцинацию от гепатита А из-за повышенного риска заражения этой инфекцией во время паводка.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.