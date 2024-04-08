В России предложили снимать фильмы про успешных многодетных отцов

Представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ в эфире Tsargrad.tv прокомментировал инициативу о введении в школьный курс предмета «Семьеведение». По его мнению, программу стоит дополнить показом фильмов про успешных многодетных отцов.

«А давайте у реальных людей спросим, у которых по восемь детей. Пусть они расскажут, почему они выбрали это осознанно, и это не мешает им быть успешными и богатыми, и с достатком, и ездить везде, и смотреть мир, Россию. И тогда это будет привлекательно. А если это сделать кисло, неискренне, и тот, кто говорит, сам не является живым носителем, это может иметь обратный эффект», — сказал Комов.

Он также отметил, что идею, связанную с курсом семьеведения в школах, важно правильно реализовать, чтобы вызвать у школьников интерес, а не раздражение.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2024 год в стране был объявлен Годом семьи. Тогда же глава государства поручил правительству до 27 декабря сформировать специальный оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.

Кабинет министров выполнил поручение. При этом, согласно плану, в текущем году в школьную программу должны внедрить курс «Семьеведение».

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко до этого заявляла, что уроки семьеведения должны быть направлены на популяризацию многодетности, «нетерпимости к бездетности» и формированию здорового образа жизни.

Ранее в Госдуме отреагировали на идею о введении налога на бездетность.