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В Херсоне выявили схему по отмыванию денег на строительстве больниц

РИА: в Херсоне выявили крупную коррупционную схему на постройке медучреждений

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РИА Новости

В подконтрольном Киеву Херсоне выявили преступную схему хищения денег, выделенных на строительство медицинских учреждений. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По данным источника, осенью 2023-го украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал возведение в Херсоне клинической больницы и подземного перинатального центра. Местные власти обещали завершить проекты к концу года, однако они пока даже не прошли госэкспертизу.

Источник отметил, что при этом на строительство продолжают выделять крупные суммы денег из бюджета, что «противоречит украинским законам». Предполагается, что оба проекта изначально создавались под отмывание денег, поскольку у них до сих пор нет подрядчика, а места строительства не обозначены.

До этого сообщалось о скандале на Украине: журналисту попытались вручить повестку после того, как он выпустил расследование о наличии дорогостоящей квартиры у жены главы киберразведки СБУ Ильи Витюка.

Ранее стало известно, что украинский суд арестовал экс-советника офиса Зеленского Артема Шило по делу о хищении.

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