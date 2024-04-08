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Стало известно, сколько территорий в Орске оказались затоплены

Мэр Орска Козупица: 38 территорий оказались затоплены после прорыва дамбы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Мэр города Орска Василий Козупица заявил, что к текущему моменту вода затопила 38 территорий. О положении дел в населенном пункте политик сообщил в личном Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время самая сложная ситуация наблюдается в Советском районе. Вода продолжает прибывать, в связи с чем власти решили начать эвакуацию жителей поселка Лесоторговый.

«В общей сложности затоплено 38 территорий. По оперативным данным, в зоне подтопления 6 689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, девять медицинских учреждений, девять объектов культуры, 27 объектов экономики», — подчеркнул глава города.

Он добавил, что специалисты развернули 16 пунктов временного размещения для эвакуированных жителей населенного пункта. Сейчас здесь находятся 1 775 человек, при этом пункты размещения рассчитаны на 12 395 человек.

5 апреля в Орске прорвало дамбу. Гидротехническое сооружение получило повреждения сразу в двух местах.

Местные жители рассказали, что течь в дамбе появилась за несколько дней до инцидента. После ее прорыва спасатели приступили к эвакуации людей, проживающих в зоне затопления, а специалисты начали срочно заделывать дыры в гидротехническом сооружении. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее в Орске организовали бесплатную раздачу питьевой воды.

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