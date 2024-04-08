Экс-чиновница Крыма, которую осудили за взятки, решила отправиться на СВО

Экс-глава министерства культуры Республики Крым Вера (Арина) Новосельская выразила желание отправиться служить в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслана Хасавова.

Он рассказал, что на днях представители ОНК пришли с проверкой в московский СИЗО-6, где поговорили в том числе и с Новосельской, которая и сообщила им, что подала заявление на службу. Уточняется, что бывшая чиновница сделала это еще три месяца назад, и в ближайшее время ее просьбу рассмотрят.

В июле 2023 года Новосельскую приговорили к 10 годам тюрьмы за получение взятки в размере 25 млн рублей в 2018 году. Суд установил, что за эти деньги экс-чиновница должна была обеспечить покровительство компании «Меандр» при строительно-монтажных работах центра детского театрального искусства.

4 апреля сообщалось, что у сотрудника одного из департаментов администрации Тюмени обнаружили 11 млн рублей, происхождение которых чиновник объяснить не смог. Прокурор увидел в этом нарушение законодательства о противодействии коррупции и попросил суд взыскать в доход РФ деньги. Средства были изъяты.

Ранее стало известно, что в Челябинской области 13 депутатов и чиновников отстранили от должностей из-за коррупционных нарушений.