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Эксперт по этикету объяснила, как правильно выбрать букет

Эксперт по этикету Свежакова: большие букеты не стоит дарить на прогулке

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Shutterstock/Gustova Svetlana

Выбор букета должен зависеть от того, в какой ситуации человек будет его дарить, например, на торжественное событие не стоит дарить садово-луговые цветы, а на свидание-прогулку — большие букеты роз. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

Эксперт пояснила, что в первом случае необходимо отдать предпочтение более солидному варианту, а во втором — выбрать такие цветы, которые смогут долго продержаться без воды и будут легкими для носки.

Если же человек хочет порадовать другого огромным букетом, Свежакова рекомендует подумать о том, где он будет храниться.

«Очень грустно смотрится, когда большие букеты приходится ставить в ведра. Сразу теряется вся эстетика и красота. Лучше дарить большие букеты в подарочных корзинах и коробках, где уже все это предусмотрено и будет сохраняться торжественный вид до последнего цветка», — заключила она.

Эксперты до этого говорили, что мужские букеты отличаются от женских. Так, они советуют отдавать предпочтение цветам более темных тонов — синих, фиолетовых, бордовых. При составлении такого букета лучше не использовать яркие обертки, ленты и банты.

Ранее флорист рассказала, как поддерживать свежесть букета.

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