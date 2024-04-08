ФСБ сообщила о задержании мошенников, которые помогали финансировать ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали пятерых людей, которых подозревают в мошенничестве на 7 млрд рублей с целью финансирования вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По данным силовиков, задержанные организовали и поддерживали работу виртуального узла связи, который использовали для мошенничества украинские колл-центры, вымогавшие деньги у россиян. С помощью этого узла было похищено более 7 млрд рублей.

ФСБ совместно с сотрудниками полиции провела обыски у подозреваемых, изъяв у них технику, денежные средства, предметы роскоши, а также арестовав движимое имущество и недвижимость.

Задержанным предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и отправили их в СИЗО.

5 апреля ФСБ сообщала о задержании жителя Иваново за оказание финансовой помощи ВСУ. По ее информации, задержанный перевел денежные средства на нужды украинской армии в целях покупки военного снаряжения. На него завели дело о госизмене.

Ранее в Мордовии суд приговорил уроженку Украины к 12 годам колонии за госизмену.