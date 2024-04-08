Психолог объяснил, как эффективно бороться с прокрастинацией

Осознание собственных сильных сторон и неизбежных барьеров (интеллектуальных и физических) поможет в борьбе с прокрастинацией — склонностью к откладыванию насущных обязанностей и дел на «потом». Об этом «Москве 24» рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

«Прокрастинация — состояние неприятное, но преодолимое. Инструментами перестройки может стать понимание причин и следствий, а также актуализация наших внутренних ресурсов и самодисциплина», — отметил эксперт.

Он также рекомендует пересмотреть приоритеты и понять, что именно интересует человека. В этом случае он найдет в себе силы на выполнение определенных действий, несмотря на какие-либо препятствия, уточнил психолог. Еще один важный навык для борьбы с прокрастинацией — структурирование задач.

«Дробление на небольшие, но понятные и осязаемые части помогает и лучшему пониманию того, что мы делаем, и конкретной реализации», — отметил Хакимов.

Кроме того, он рекомендует освоить самоограничение, в том числе не позволять себе часто отвлекаться на смартфон во время выполнения рабочих обязанностей.

Кандидат психологических наук Ольга Силина до этого говорила, что победить прокрастинацию можно, если «есть слона по кусочкам». Крупные задачи, по ее словам, пугают своими масштабами, поэтому их стоит разделить на более мелкие и выполнять каждый день вплоть до достижения цели.

Ранее ученые обнаружили важный психологический фактор прокрастинации.