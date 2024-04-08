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В Орске эвакуируют жителей еще одного поселка

Администрация Орска решила эвакуировать жителей поселка Лесоторговый

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Сергей Никифоров/РИА Новости

Администрация Орска в Оренбургской области из-за прорыва дамбы приняла решение эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. Об этом сообщается на странице мэрии во «ВКонтакте».

Жителей призвали эвакуироваться в пункт временного размещения, не дожидаясь критической ситуации.

Там отметили, что автобусы ожидают людей на конечной остановке «Орское ДСУ-3». Пункт временного размещения расположен в школе №23 на улице Юлина, 12.

До этого в администрации Оренбурга сообщили, что в городе после прорыва дамбы подтоплено 1535 домовладений и 2015 приусадебных участков. Всего эвакуированы 786 человек, в том числе 35 детей. По прогнозам специалистов, пик паводка придется на 10 апреля.

Предварительный ущерб жилому сектору в регионе из-за потопа может достигать 21 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что паводок в Орске стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.

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Потоп в Оренбуржье
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