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Путин дал поручение по улучшению пути ВСМ Москва — Петербург

Путин поручил выделить из ФНБ около 300 млрд рублей на ВСМ Москва — Петербург

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству построить требующуюся инфраструктуру на территориях, по которым пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) МоскваПетербург. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кабмину будут помогать власти указанных регионов.

Доклад по проделанной работе должен быть представлен главе государства до 1 июля и далее ежегодно.

Также Путин поручил правительству выделить по меньшей мере 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году для строительства магистрали.

Средства необходимы для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации ВСМ. Ставка составит не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

14 марта Минтранс дал старт строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Путин по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном началу строительства ВСМ.

Ранее в России раскрыли дизайн поезда для высокоскоростных магистралей.

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