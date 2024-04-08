Путин дал поручение по улучшению пути ВСМ Москва — Петербург

Президент России Владимир Путин поручил правительству построить требующуюся инфраструктуру на территориях, по которым пройдет высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кабмину будут помогать власти указанных регионов.

Доклад по проделанной работе должен быть представлен главе государства до 1 июля и далее ежегодно.

Также Путин поручил правительству выделить по меньшей мере 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году для строительства магистрали.

Средства необходимы для предоставления кредитов на строительство объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации ВСМ. Ставка составит не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

14 марта Минтранс дал старт строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Путин по видеосвязи принял участие в мероприятии, посвященном началу строительства ВСМ.

Ранее в России раскрыли дизайн поезда для высокоскоростных магистралей.