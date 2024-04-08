В Екатеринбурге женщина попала в больницу с травмой головы после того, как вышла вынести мусор

Жительница Екатеринбурга рассекла себе голову около дома. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в Сызранском переулке, около 26-этажного дома. На женщину упал кусок штукатурки, из-за чего она получила сильные травмы головы.

«Я пошла выкидывать мусор, и что-то произошло, я не сразу поняла, только когда кровь полилась как из ведра», — поделилась с журналистами пострадавшая.

Очевидец помог россиянке и отвез ее в больницу. Специалисты диагностировали пациентке ушиб теменной области. На данный момент она находится под наблюдением медиков.

В беседе с журналистами представители управляющей компании заявили, что зафиксировали происшествие и уведомили ответственных специалистов.

До этого в Адыгее в кабинете третьего класса на детей рухнул потолок. По словам детей, перед инцидентом в помещении тряслись стены. В результате пострадал один ребенок, его увезли в больницу.

Ранее в Петербурге штукатурка с фасада дома упала на тротуар с людьми.