Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 1,5 тысяч домов подтоплено в Оренбурге после прорыва дамбы

В Оренбурге подтоплено 1535 домовладений, за сутки прирост составил 188

close
100%
РИА Новости

В Оренбурге после прорыва дамбы подтоплено 1535 домовладений и 2015 приусадебных участков, за сутки их количество увеличилось на 188 и 231 соответственно. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Власти эвакуировали 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в ДК «Орбита» и в школе №11 находятся 30 человек. В поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, еще в 45-ти и частично в Кузнечном отсутствует электроэнергия.

Основные зоны эвакуации находятся в поселке имени Куйбышева, Овчинном городке, Протопоповской роще, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», а также в микрорайонах Берды и 18 разъезд. В аварийно-спасательных работах задействованы 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств.

По прогнозам специалистов, пик паводка придется на 10 апреля. В администрации назвали критической ситуацию во многих территориях в поймах рек Урал и Сакмара.

При этом в других территориях паводок начал отступать, добавили в мэрии.

Предварительный ущерб жилому сектору в регионе из-за потопа может достигать 21 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что паводок в Орске стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.

Все новости на тему:
Потоп в Оренбуржье
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами