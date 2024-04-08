Более 1,5 тысяч домов подтоплено в Оренбурге после прорыва дамбы

В Оренбурге после прорыва дамбы подтоплено 1535 домовладений и 2015 приусадебных участков, за сутки их количество увеличилось на 188 и 231 соответственно. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Власти эвакуировали 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в ДК «Орбита» и в школе №11 находятся 30 человек. В поселке Кузнечном и 20 СНТ отключено газоснабжение, еще в 45-ти и частично в Кузнечном отсутствует электроэнергия.

Основные зоны эвакуации находятся в поселке имени Куйбышева, Овчинном городке, Протопоповской роще, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес», а также в микрорайонах Берды и 18 разъезд. В аварийно-спасательных работах задействованы 205 человек, 89 единиц техники, 15 плавсредств.

По прогнозам специалистов, пик паводка придется на 10 апреля. В администрации назвали критической ситуацию во многих территориях в поймах рек Урал и Сакмара.

При этом в других территориях паводок начал отступать, добавили в мэрии.

Предварительный ущерб жилому сектору в регионе из-за потопа может достигать 21 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что паводок в Орске стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбуржье.