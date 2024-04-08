В Николаевской области заявили о повреждении ЛЭП

Линии электропередачи (ЛЭП) в Николаевской области Украины получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

В заявлении отмечается, что ночью в области был сбит один дрон. При этом обломки летательного аппарата упали на землю и нанесли ущерб объекту энергетической инфраструктуры.

«Обесточены 14 населенных пунктов и один частично. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения», — написал Ким.

Утром 8 апреля руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в регионе. По его словам, повреждения получил логистический транспортный объект.

6 апреля в городе Одессе было зафиксировано частичное разрушение объекта коммунального хозяйства. Как рассказал глава региональной военной администрации, по сооружению был нанесен ракетный удар. В результате повреждения получили оборудование и административное здание.

Ранее в Киевской области Украины заявили о повреждении частного предприятия.