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В Николаевской области заявили о повреждении ЛЭП

Глава Николаевской ОВА: 15 населенных пунктов обесточены из-за повреждения ЛЭП

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Anna Voitenko/Reuters

Линии электропередачи (ЛЭП) в Николаевской области Украины получили повреждения в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава военной администрации региона Виталий Ким.

В заявлении отмечается, что ночью в области был сбит один дрон. При этом обломки летательного аппарата упали на землю и нанесли ущерб объекту энергетической инфраструктуры.

«Обесточены 14 населенных пунктов и один частично. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения», — написал Ким.

Утром 8 апреля руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в регионе. По его словам, повреждения получил логистический транспортный объект.

6 апреля в городе Одессе было зафиксировано частичное разрушение объекта коммунального хозяйства. Как рассказал глава региональной военной администрации, по сооружению был нанесен ракетный удар. В результате повреждения получили оборудование и административное здание.

Ранее в Киевской области Украины заявили о повреждении частного предприятия.

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