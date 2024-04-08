Сотрудники ФСБ задержали хакера, взломавшего сайт мариупольского университета

Жителя Мариуполя подозревают во взломе сайта местного учебного заведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

По версии правоохранителей, мужчина взломал сайт Мариупольского государственного университета имени Куинджи, затем блокировал работу информационной системы вуза.

Мужчину задержали. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. На данный момент специалисты ведомства выясняют, работает ли мужчина на украинские спецслужбы.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Иваново, которого подозревают в оказании финансовой помощи Вооруженным силам Украины. По версии правоохранителей, он переводил деньги армии соседнего государства, чтобы впоследствии на эти средства покупалось оружие.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обвинила спецслужбы США в использовании журналистов.