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В Гидрометцентре заявили о весеннем половодье в 39 регионах России

Вильфанд: в 39 регионах России происходят весенние подтопления

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что весеннее половодье и вызванные им подтопления происходят в 39 субъектах России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, в 39 субъектах Российской Федерации идет подтопления дорог, низководных мостов и строений.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни специалисты не ожидают улучшения ситуации с половодьем в Оренбурге. По его словам, теплая погода в Оренбургской области приведет к тому, что начнет таять снег в расположенных выше регионах.

7 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин поручил заранее предупреждать людей, проживающих в районах паводков.

До этого синоптики предупредили жителей Курганской области о скором пике половодья.

Ранее глава МЧС России призвал не допустить рост цен на продукты в районах подтоплений Оренбуржья.

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