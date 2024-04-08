В Крыму спасли дельфина

Дельфина по имени Кимми, спасенного на побережье Крыма, отпустили в открытое море. На набережной Балаклавы собралось множество местных жителей, чтобы проводить дельфина в свободную жизнь, сообщает газета «Известия».

Волонтеры организовали выпуск животного в Черное море.

Больного дельфина обнаружили 26 февраля у берегов Евпатории. После операции животное было помещено в закрытый бассейн, где провело более месяца под наблюдением ветеринаров. Дельфин полностью реабилитировался.

В Черном море у берегов Крыма можно чаще всего встретить дельфинов двух видов. Они отличаются внешним видом, поведением и некоторыми другими характерными особенностями. Афалина, или Большой дельфин, — довольно крупный вид, поскольку в длину вырастают до 2,3-3 м, а их вес составляет от 150 до 300 кг. Сверху особи окрашены в темно-бурый цвет, а брюхо белое.

Белобочка, или обыкновенный дельфин, — морское млекопитающее, которое также имеет характерный окрас. Спина черная или коричнево-синяя, а живот всегда светлый. С каждого бока имеется полоска. В длину белобочки часто вырастают до 2-2,4 м, а максимальный вес особей составляет 80 кг.

Белобочки занесены в Красную книгу. Считаются одними из наиболее быстрых дельфинов, имеют высокую скорость передвижения. Часто именно белобочки сопровождают морские судна.

До этого Дуа Липа в золотом топе поплавала с дельфином. Певица представила обложку своего нового альбома, который получил название Radical Optimism.

Ранее в России научили ИИ обнаруживать дельфинов по их свисту.