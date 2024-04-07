Глава МАГАТЭ прокомментировал атаку на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, комментируя атаку на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), назвал неприемлемым нападение на ядерные объекты и заявил, что никто не извлечет из него военную или политическую выгоду. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что уже заявлял перед заседанием Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) и Совета управляющих МАГАТЭ, что никто не может получить военную или политическую выгоду от атак на ядерные объекты.

До этого постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины Запорожской атомной электростанции нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее Гросси.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям властей Украины Родион Мирошник назвал бредом заявления МАГАТЭ об ударах Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС без обозначения источника атак.

Ранее постпред РФ отреагировал на атаку украинских войск на Запорожскую АЭС.