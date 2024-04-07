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Министр энергетики Украины исключил «тотальный блэкаут»

Министр Галущенко: на Украине невозможен тотальный блэкаут из-за генерации АЭС

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Reuters

Даже если Украина утратит всю свою генерацию, кроме атомной, в стране не будет «тотального блэкаута». Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает «Новое издание».

По его словам, страна не потеряет всю генерацию.

«Если посмотреть на энергетический микс, то атом вырабатывает более 50% электроэнергии в стране. Поэтому важны еще определенные компоненты к этому с точки зрения передачи, но тотального блэкаута на Украине они не добьются», — сказал министр.

На этой неделе глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине вместо 15-20 крупных электростанций хотят построить сотни маленьких.

Он отметил, что если страна будет сосредотачивать генерацию электроэнергии на нескольких крупных энергообъектах, то рискует остаться без света при массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил России. Чтобы обезопасить украинскую энергосистему, необходимо децентрализовать мощности, подчеркнул Кудрицкий.

До этого чешское издание Seznam zprávy писало, что российские военные фактически полностью уничтожили энергетику Украины, в рамках атак РФ по объектам энергетической инфраструктуры Украины были поражены почти все ТЭЦ.

Ранее в России заявили о достаточном количестве сил для уничтожения энергетики Украины.

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