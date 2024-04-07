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В Краснодаре локализовали пожар в складских помещениях

В Краснодаре спасатели локализовали пожар на складах с обувью

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Shutterstock

В Краснодаре локализован пожар на двух складах с материалами для обуви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы МЧС России.

«Пожар в Краснодарском крае локализован», — следует из сообщения.

При этом площадь пожара на складах составляла 1,8 тысячи квадратных метров.

До этого МЧС заявило, что в Краснодаре горят два ангара. Оба здания расположены на улице Безуленко в поселке Индустриальный. Причина возгорания не уточняется, как и то, какая техника хранилась в этих ангарах.

Также вечером 7 апреля не имеющий аналогов в мире ледокол снабжения «Катерина Великая» загорелся во Владивостоке. Площадь возгорания составляет 50 кв. м. Пожар произошел во время нахождения судна на техобслуживании на судоремонтном заводе. Причина не уточняется.

Ранее глава района на Кубани сообщил о предотвращенном теракте.

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