В Орске вода затопила более трети школ

Администрация Орска сообщила, что в городе затоплены 15 из 40 школ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии на странице во «ВКонтакте».

Сообщается, что в 15 школах Орска были открыты пункты временного размещения населения. При этом все школы в городе переведены на дистанционное обучение. Для детей, эвакуированных в ПВР, власти посоветовали по возможности сократить объем заданий.

«Детские сады № 40, 46, 56, 59, 91, 94, 96, 120, 121, 124 и дошкольные группы в школах № 20 и 22 с понедельника продолжат работать с учетом дополнительных мер в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой в городе. Другие дошкольные образовательные организации работать не будут», — сообщили в мэрии.

До этого помощник главы Минздрава РФ Кузнецов заявил о 8 затопленных медучреждениях в Орске.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.