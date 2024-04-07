Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке горит «Катерина Великая»

112: уникальный ледокол снабжения «Катерина Великая» загорелся во Владивостоке

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Единственное в мире судно снабжения ледового класса «Катерина Великая» загорелось во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сообщается, что площадь пожара составляет 50 кв. м. Пожар произошел во время нахождения судна на техобслуживании на судоремонтном заводе.

До этого министерство обороны России анонсировало включение ледокола «Евпатий Коловрат» в состав ВМФ.

В ведомстве напомнили, что корабль построили на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз»» для Тихоокеанского флота.

«В настоящее время ледокол проходит этап государственных испытаний в морских полигонах <…> на Камчатке», — уточнили в сообщении.

Планируется, что ледокол станет проводником боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктике. Его задача — повысить возможности боевых кораблей в районах со сложной ледовой обстановкой. Как только корабль примут в состав ВМФ, на нем поднимут Андреевский флаг.

Ранее в Пентагоне заявили, что США уступают РФ и Китаю по числу ледоколов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами