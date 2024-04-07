Во Владивостоке горит «Катерина Великая»

Единственное в мире судно снабжения ледового класса «Катерина Великая» загорелось во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сообщается, что площадь пожара составляет 50 кв. м. Пожар произошел во время нахождения судна на техобслуживании на судоремонтном заводе.

До этого министерство обороны России анонсировало включение ледокола «Евпатий Коловрат» в состав ВМФ.

В ведомстве напомнили, что корабль построили на предприятии «Судостроительная фирма «Алмаз»» для Тихоокеанского флота.

«В настоящее время ледокол проходит этап государственных испытаний в морских полигонах <…> на Камчатке», — уточнили в сообщении.

Планируется, что ледокол станет проводником боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктике. Его задача — повысить возможности боевых кораблей в районах со сложной ледовой обстановкой. Как только корабль примут в состав ВМФ, на нем поднимут Андреевский флаг.

Ранее в Пентагоне заявили, что США уступают РФ и Китаю по числу ледоколов.