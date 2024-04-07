Уровень реки Урал у Оренбурга вырос на девять сантиметров

Возле Оренбурга уровень реки Урал поднялся к вечеру 7 апреля на девять сантиметров. Об этом сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

«По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см. Опасный уровень — 930 см», — следует из сообщения.

Отмечается, что неблагоприятное значение находилось на уровне 760 см. При этом в реке Сакмара у Татарской Каргалы уровень воды поднялся уже до 765 см.

До этого сообщалось, что помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что в зоне подтопления в Орске оказались восемь медицинских учреждений.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Ранее вода затопила половину Старого города Орска.